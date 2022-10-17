Школьники со всей России примут участие в акции «Письмо солдату» | 360°

Общество 17 октября 2022, 03:03 Поделиться Telegram

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Viber Школьники со всей России примут участие в акции «Письмо солдату» Российские школьники напишут письма мобилизованным в рамках акции «Письмо солдату» РИА «Новости»

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Школьники, студенты колледжей и воспитанники довузовских образовательных организаций со всей страны напишут 17 октября послания для мобилизованных и других участников спецоперации, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Акция «Письмо солдату» пройдет одновременно во всех российских субъектах в рамках «Уроков Мужества». Занятия проведут ветераны Вооруженных сил, участники спецоперации и ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов.

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Все письма будут доставлены участникам СВО, а также мобилизованным гражданам, которые проходят подготовку на полигонах и боевое слаживание.

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Минобороны России запустило акцию «Письмо солдату» с 15 марта при взаимодействии с движением «Юнармия». За это время российские бойцы в общей сложности получили свыше 250 тысяч писем.

Ранее в одной из школ Истры на уроке русского языка ученики написали письма с трогательными пожеланиями. Послания передали бойцам вместе с гуманитарной помощью

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