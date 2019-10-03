Школьники рассказали о хулиганах, окунувших мальчика головой в унитаз

Группа из трех хулиганов из московской школы №1536 поиздевалась над 13-летним подростком. Они затащили его в туалет и окунули головой в унитаз, не забыв при этом все снимать на видео. Ученики школы рассказали «360», что эта «тройка» издевается над слабыми ребятами уже давно.

По словам одного из школьников, мальчик, которого трое хулиганов выбрали своей жертвой, не мог дать отпор обидчикам, так как те были сильнее. При этом на их лидера уже давно писали докладные записки о его действиях, но он все равно оставался в школе, утверждают ученики.

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Отец мальчика в беседе с «360» заявил, что сын никогда не жаловался на то, что происходит в школе, и все держал в себе. Узнал он о случившемся только от родителей одноклассников сына, которые поделились скандальным видео. По его словам, в школе на требование разобраться в ситуации никак не отреагировали.

Издевательство с окунанием головой в унитаз так бы и осталось незамеченным, если бы к делу не подключилась директор театра Ильи Резника Ирина Романова. Пострадавший мальчик — одаренный музыкант из театра. Она опубликовала видео в Twitter с просьбой помочь.

В итоге делом заинтересовался Следственный комитет, который завел уголовное дело по статье «Побои». Теперь проверка ждет учителей, которые никак не отреагировали на жалобу обеспокоенных родителей.