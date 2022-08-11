Школьники приняли участие в санитарном рейде в Тарко-Сале

Около 250 школьников приняли участие в санитарном рейде по улицам Тарко-Сале. За работу по уборке мусора учащиеся получат по 15 тысяч рублей. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Детям предлагается поработать четыре часа в день — в утренние и вечерние смены. Благодаря программе «Чистый город» они ежемесячно собирают 200 кубов случайного мусора.

«Мы собираемся, очищаем город от мусора и тем самым еще для себя лучше делаем. Так как мы ходим по всему городу, можно сказать, прокачиваем свое здоровье. И это хорошо не только для города, но и для нас тоже», — рассказал один из участников бригады Амирбек Адилханов.

Данная программа реализуются при поддержке главы района.