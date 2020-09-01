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    01 сентября 2020, 14:53

    Школьники пригласили Владимира Путина сыграть матч в «танчики»

    Полина Петрова

    Школьники, принявшие участие в открытом уроке, который прошел 1 сентября, пригласили президента России Владимира Путина сыграть с ними матч в «танчики», сообщили РИА «Новости».

    Глава страны заявил, что уступил бы девятилетнему мальчику Леше, который показал свои способности в игре, информирует «Газета.ru».

    «Я знаю, что такие ребята, как Алексей и как Саша, которому пока девять лет, они действительно, уже многого добились и добьются еще больше», — заметил Путин.

    Ранее президент РФ в рамках видеосвязи с учениками во время всероссийского открытого урока отметил, что будущее государства связано с эффективностью ее технологического развития. Также он призвал школьников и студентов не забывать о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

    Лидер России подчеркнул, что нет испытания трагичнее, чем война. Путин призвал детей и представителей молодого поколения не забывать подвиг, который совершили наши предки. Он добавил, что ровесники современных старшеклассников в годы войны уходили на фронт и в партизанские отряды.

    Новости SMI.FM