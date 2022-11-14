14 ноября 2022, 14:26
Школьники поучаствовали в соревнованиях по стрельбе в Кронштадте
Северо-Западный патриотический центр «Авангард» и движение «Юнармия» подготовили для школьников соревнования по армейской тактической стрельбе в Кронштадте. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Главным условием соревнований была стрельба из охолощенного автомата Калашникова с навесным лазерным оборудованием на расстоянии 25 метров.
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В соревнованиях приняли участие не только мальчики, но и девочки старше 14 лет.
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Санкт-Петербург
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