Школьники подрались в центре Москвы из-за редких кроссовок

Юные жители столицы нашли серьезный повод для драки. В центре Москвы пара десятков школьников устроила потасовку из-за лимитированных кроссовок.

Как сообщил Telegram-канал «Московские новости», подростки устроили драку в центре Москвы.

Источник фото: «Московские новости»

На видео видно, что сначала юноши активно толкают друг друга, а потом начинают бить руками и ногами. Некоторых вытаскивают в сторону.

Издание не уточнило, пострадал ли кто-то в результате потасовки и купил ли кто-то кроссовки. Где именно произошла драка, тоже неизвестно, но слева видно бульвар, так что это произошло где-то на Бульварном кольце. На этих выходных в Москве должны были стартовать продажи лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D.