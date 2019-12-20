    20 декабря 2019, 19:54

    Школьники отшатнулись от некрещеной сверстницы в Челябинске

    Артур Блянихов

    В Челябинске местная школьница подверглась травле со стороны одноклассников из-за того, что не прошла обряд крещения. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, травля началась после занятия, которое было посвящено толерантному отношению к разным религиям. Во время урока выяснилось, что практически весь класс крещен, за исключением одной девочки.

    «Девочки на переменке от нее отшатнулись, мол, не будем с тобой играть, „потому что мы крещеные, а ты нет“», — рассказала мать школьницы.

    По ее словам, от девочки отвернулся даже лучший друг, испугавшись, что может заразиться от нее чем-нибудь.

    «Дни.ру» отметили, что случившееся возмутило главу миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ Константина Путника.

    «Надо поговорить с родителями, чтобы те деликатно пообщались с детьми, не диктуя готовых решений», — посоветовал он.