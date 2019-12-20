Школьники отшатнулись от некрещеной сверстницы в Челябинске

По данным информагентства, травля началась после занятия, которое было посвящено толерантному отношению к разным религиям. Во время урока выяснилось, что практически весь класс крещен, за исключением одной девочки.

«Девочки на переменке от нее отшатнулись, мол, не будем с тобой играть, „потому что мы крещеные, а ты нет“», — рассказала мать школьницы.

По ее словам, от девочки отвернулся даже лучший друг, испугавшись, что может заразиться от нее чем-нибудь.

«Дни.ру» отметили, что случившееся возмутило главу миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ Константина Путника.

«Надо поговорить с родителями, чтобы те деликатно пообщались с детьми, не диктуя готовых решений», — посоветовал он.