Школьники отшатнулись от некрещеной сверстницы в Челябинске
В Челябинске местная школьница подверглась травле со стороны одноклассников из-за того, что не прошла обряд крещения. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, травля началась после занятия, которое было посвящено толерантному отношению к разным религиям. Во время урока выяснилось, что практически весь класс крещен, за исключением одной девочки.
«Девочки на переменке от нее отшатнулись, мол, не будем с тобой играть, „потому что мы крещеные, а ты нет“», — рассказала мать школьницы.
По ее словам, от девочки отвернулся даже лучший друг, испугавшись, что может заразиться от нее чем-нибудь.
«Дни.ру» отметили, что случившееся возмутило главу миссионерского отдела Челябинской епархии РПЦ Константина Путника.
«Надо поговорить с родителями, чтобы те деликатно пообщались с детьми, не диктуя готовых решений», — посоветовал он.