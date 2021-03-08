Школьники Омска перелезают через сугробы, чтобы попасть на уроки. СК заинтересовался

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на тернистый путь местных школьников. После обильных снегопадов детям приходится добираться до школы через огромные сугробы. СК уже организовал проверку.

«Ребенок не идет в школу, а ползет, он уже ничего не хочет, а в садик ребенок вообще отказался ходить. Взрослому снега выше колена, чистили что могли руками, но уже нет сил, все замело снова, мужчин дома нет», — написала женщина в паблике «ЧП Омск».

По ее словам, сын-первоклассник преодолевает 3,5 километра по снегу каждый день в одну сторону, чтобы попасть на учебу. Другой ребенок из-за этого вообще отказался посещать детсад. При этом она отметила, что есть и другой путь, но тогда надо идти пять километров по проезжей части. Женщина подчеркнула, что администрация на проблему никак не реагирует, директор бездействует.

Директор школы Анна Тарасова сообщила изданию «СуперОмск», что не понимает, почему дети выбирают эту дорогу.

«Почему они не ходят по дороге, непонятно, возможно, из-за того, что там ездят машины», — отметила она.

Следственный комитет уже заинтересовался случаем после публикаций в СМИ. Сейчас организована проверка работы местных властей.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей „Халатность“, действиям (бездействию) должностных лиц администрации района», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В соцсетях также появилось фото, как ребенок пытается пробраться через сугробы.