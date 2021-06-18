Школьники не уйдут на каникулы во время выборов в Госдуму

Российские школьники не получат внеплановые каникулы в связи с проведением выборов депутатов Госдумы с 17 по 19 сентября. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Евгений Колюшин, сообщило Ura.ru.

При этом некоторые избирательные участки будут открыты в средних образовательных учреждениях. Таким образом в школах совместят голосование и уроки.

«Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. В школах тоже. Как-то будут это совмещать», — сказал Колюшин.

При этом вопрос о переносе занятий может рассматриваться в отдельном порядке для каждого учебного заведения.

«Другое дело, что там могут учебный процесс немножко сдвинуть. Может, они там физкультурой будут заниматься. Я деталей не знаю, но это надо в каждом конкретном случае на месте разбираться», — добавил представитель ЦИК.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Проведение избирательной кампании в течение трех дней связано с ухудшением эпидемической обстановки.