Школьники на Кубани обратились к врачам из-за признаков отравления
17 учеников школы станицы Троицкой в Крымском районе Кубани обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Они из разных классов, но в столовой ели одинаковую еду: плов и консервированные помидоры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
«Массовое обращение несовершеннолетних в Троицкую амбулаторию с признаками гастроэнтерита. Все они учащиеся СОШ № 57. Вчера все ели в школе плов и консервированные помидоры», — приводит агентство слова собеседника.
В надзорном ведомстве добавили, что в больницу за помощью обратились 17 детей. У всех рвота и повышенная температура. Школьники находятся в состоянии средней тяжести.
Крымская межрайонная прокуратура вместе со специалистами территориального подразделения Роспотребнадзора организовала проверку, во время которой изучат организацию питания в школе и работу индивидуального предпринимателя, который поставляет еду в учебное заведение.