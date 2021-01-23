Школьники на Кубани обратились к врачам из-за признаков отравления

«Массовое обращение несовершеннолетних в Троицкую амбулаторию с признаками гастроэнтерита. Все они учащиеся СОШ № 57. Вчера все ели в школе плов и консервированные помидоры», — приводит агентство слова собеседника.

В надзорном ведомстве добавили, что в больницу за помощью обратились 17 детей. У всех рвота и повышенная температура. Школьники находятся в состоянии средней тяжести.

Крымская межрайонная прокуратура вместе со специалистами территориального подразделения Роспотребнадзора организовала проверку, во время которой изучат организацию питания в школе и работу индивидуального предпринимателя, который поставляет еду в учебное заведение.