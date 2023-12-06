Общество 06 декабря 2023, 11:03 Школьники Якутска перешли на дистанционное обучение из-за сильных морозов

Читать 360tv в

Власти Якутска ввели свободное посещение в школах из-за экстремально низких температур. Большинство детей учатся в дистанционном формате, сообщили на сайте телеканала ОТР.

Столбики термометров утром опустились до -49 градусов, город накрыл густой туман. Низкие температуры зафиксированы и в других районах Якутии, холоднее всего в Оймяконе — там до -57 градусов.

Реклама

Отмечается, что морозы продержатся в регионе до 8 декабря.