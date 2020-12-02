Школьники из Татарстана отравились антисептиком. Делом занялась прокуратура

В СМИ появилась информация о том, что несколько учащихся школы села Богородского Пестречинского района почувствовали недомогание после уборки помещения антисептическим раствором. Теперь этим делом займется местная прокуратура.

«Надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами», — сообщил представитель пресс-службы прокуратуры.

В воскресенье, 28 ноября, уборщица провела традиционную генеральную уборку дезинфицирующим раствором «Дезгран», но из-за нарушения пропорций на стенах и партах остались разводы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерстве образования и науки Татарстана.

В результате одна ученица второго класса, придя на уроки в понедельник, стала вытирать парту руками, а после дотронулась до глаз. У девочки началась аллергия, школьная медсестра дала ей антигистаминный препарат. В тот день всех детей отпустили домой, но больше ни у кого из учащихся реакций не возникло. В пресс-службе отметили, что уборщице вынесли замечание после случившегося.