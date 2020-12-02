Школьники из Татарстана отравились антисептиком. Делом занялась прокуратура
«Надзорное ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в образовательной организации и обработки их антисептическими средствами», — сообщил представитель пресс-службы прокуратуры.
В воскресенье, 28 ноября, уборщица провела традиционную генеральную уборку дезинфицирующим раствором «Дезгран», но из-за нарушения пропорций на стенах и партах остались разводы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерстве образования и науки Татарстана.
В результате одна ученица второго класса, придя на уроки в понедельник, стала вытирать парту руками, а после дотронулась до глаз. У девочки началась аллергия, школьная медсестра дала ей антигистаминный препарат. В тот день всех детей отпустили домой, но больше ни у кого из учащихся реакций не возникло. В пресс-службе отметили, что уборщице вынесли замечание после случившегося.