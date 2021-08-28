Школьники из РФ взяли четыре золота на европейской олимпиаде по информатике

Российские школьники стали обладателями четырех золотых медалей в ходе пятой Европейской юниорской олимпиады по информатике EJOI 2021. Как сообщил ТАСС, в этом году участников оказалось рекордное количество.

«Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала четыре золотые медали, при этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы занял абсолютное третье место», — рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В этом году мероприятие прошло в дистанционном формате. В нем приняли участие 107 школьников из 60 стран, а также 64 внеконкурсных участника.

Команда из России стала единственной, которая завоевала больше одного золота. Школьники были не старше 2006 года рождения — отбирались только те, кто уже проявил себя во время Всероссийской олимпиады. Перед началом европейского конкурса все они побывали на сборах и прошли углубленную подготовку.

По одной золотой медали получили команды из Польши, Венгрии, Румынии, Киргизии и Белоруссии. Сама олимпиада проходила в два этапа, 26 и 27 августа. Дети успели решить по шесть алгоритмических задач и показать свои многочисленные навыки.

Четыре участника из России ранее взяли золото на Международной химической олимпиаде. До этого они даже в условиях пандемии прошли полноценную двухнедельную подготовку.