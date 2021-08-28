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    28 августа 2021, 21:04

    Школьники из РФ взяли четыре золота на европейской олимпиаде по информатике

    Ирэна Вороник

    Российские школьники стали обладателями четырех золотых медалей в ходе пятой Европейской юниорской олимпиады по информатике EJOI 2021. Как сообщил ТАСС, в этом году участников оказалось рекордное количество.

    Школьники из РФ взяли четыре золота на европейской олимпиаде по информатике

    «Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала четыре золотые медали, при этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы занял абсолютное третье место», — рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

    В этом году мероприятие прошло в дистанционном формате. В нем приняли участие 107 школьников из 60 стран, а также 64 внеконкурсных участника.

    Команда из России стала единственной, которая завоевала больше одного золота. Школьники были не старше 2006 года рождения — отбирались только те, кто уже проявил себя во время Всероссийской олимпиады. Перед началом европейского конкурса все они побывали на сборах и прошли углубленную подготовку.

    По одной золотой медали получили команды из Польши, Венгрии, Румынии, Киргизии и Белоруссии. Сама олимпиада проходила в два этапа, 26 и 27 августа. Дети успели решить по шесть алгоритмических задач и показать свои многочисленные навыки.

    Четыре участника из России ранее взяли золото на Международной химической олимпиаде. До этого они даже в условиях пандемии прошли полноценную двухнедельную подготовку.