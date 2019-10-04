Школьники из Красноярска вставили фото 64-летней учительницы в порноролик
«Женщина обратилась с заявлением. По факту распространения в социальных сетях порочащих сведений проводится проверка», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе краевого главка МВД.
Между тем ситуацию прокомментировала и официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева.
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«Есть ли границы у детских шалостей?.. Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+», — написала Тимашева в Facebook.
Она добавила, что «учительская прическа» женщины в ролике — единственное сходство актрисы из видео с реальным человеком. Представительница управления образования предположила, что 64-летний педагог находится в ужасном эмоциональном состоянии из-за произошедшего.
Стражи порядка сейчас выясняют все обстоятельства этой истории.