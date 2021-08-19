Школьники из Иркутской области нашли способ прокормить бездомных животных

Четыре школьника из города Саянск в Иркутской области придумали, как помочь бездомным животным. Сначала мальчики затеяли «бизнес», а после решили обратиться лично к мэру города. Об этом написал сайт kp.ru.

Юные предприниматели на карманные деньги покупали лапшу быстрого приготовления. Кто-то проносил из дома старые вещи, которые ребята продавали на улице прохожим, а на вырученные деньги покупали корм для животных.

Вскоре уличный «магазинчик» заметили полицейские. Они объяснили школьникам, что такие действия запрещены законом. Не успели мальчики расстроиться, как появился новый выход из положения.

Четырех волонтеров заметила сотрудница местной газеты и предложила им попросить разрешение на торговлю у мэра города. Глава Саянска Олег Боровский выслушал «бизнесменов» и даже выслал специальный документ, который разрешает продажу.

Кроме корма для животных, мальчики копят деньги и на свои мечты. Один в будущем хочет стать ветеринаром. Другие мечтают о покупке собственной собаки, с которой будут играть во дворе.