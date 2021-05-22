Школьники из Горно-Алтайска устроили последний звонок перед роддомом и стали звездами TikTok

В Горно-Алтайске выпускники пришли в роддом, чтобы поздравить свою учительницу с последним звонком. Несколько дней назад она родила. Трогательное видео оценили миллионы россиян.

Школьники сделали неожиданный и очень приятный сюрприз для любимого учителя, которая на днях родила. Они станцевали вальс под ее окнами и подарили букет цветов. Видео с поздравлением было выложено в TikTok часов назад и уже набрало более шести миллионов просмотров и одного миллиона лайков. Подписчики восхитились поступком подростков.

«Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придет к учителю», — говорится в подписи к видео.

На другом ролике также написано, что учительница назвала это самым лучшим подарком в честь рождения ее сына.

На аккаунт девочки, которая опубликовала эти добрые видео, подписаны 16 тысяч пользователей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы. Глава региона поделился с ними формулой успеха. Он отметил, что жизнь — это борьба, и чтобы в ней победить, найти любимое дело, реализовать себя, нужно «быть сильным и много работать», а также уметь общаться с людьми и стремиться узнавать что-то новое.