Школьники из Бурятии попробовали «продать» одноклассника через интернет

В Бурятии школьники решили «продать» своего одноклассника в интернете. Таким образом они хотели над ним пошутить. С их родителями уже проведена беседа, а объявление удалено.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина. По ее данным, объявление с фотографией мальчика было размещено на Avito. С просьбой о проверке к ней обратился местный житель.

«Подобного рода шалости неприемлемы, они не только обижают сверстников, но и могут повлечь привлечение к административной ответственности по статье 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях — нарушение <…> в области персональных данных», — сообщила она.

Ганькина отметила, что с детьми и их родителями проведена профилактическая беседа. Административное дело возбуждать не стали из-за возраста злоумышленников. Омбудсмен отметила, что это не единственный случай, когда школьники пытаются продать через интернет своих сверстников. Последний раз аналогичное объявление было размещено в сентябре 2020 года.