Школьники испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны в Приамурье

Подростки осквернили портреты ветеранов Великой Отечественной войны в приамурском селе Тамбовка. Прокуратура начала проверку.

«Установлено, что 9 апреля 2021 года, в обеденное время двумя, несовершеннолетними жителями села Тамбовка 2011 и 2010 годов рождения совершена порча портретов ветеранов ВОВ, размещенных на площади Победы», — сообщил сайт регионального надзорного ведомства.

Источник фото: прокуратура Амурской области

На место происшествия выехали помощник прокурора района Ольга Феклистова и сотрудники территориального отдела полиции. На фото, которые опубликовало ведомство, видно, что вандалы изрезали портреты острым предметом.

В марте вандалы черным маркером разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны в Артеме. Специалисты МКУ «Управление благоустройства Артема» быстро оттерли следы маркера, а полиция начала искать тех, кто это сделал.