Губернатор Ямала встретился со школьниками в «Артеке»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил ямальских школьников в международном детском центре «Артек». На данный момент там отдыхают 48 детей из округа. Всего за год путевки в лагерь получили 215 школьников. Об этом сообщил «Север-Пресс».

«Делаем все, чтобы как можно больше наших школьников смогли здесь отдохнуть. В этом году ямальцы получили в 2,5 раза больше путевок, чем в прежние годы», — рассказал политик в своих социальных сетях.

Артюхов рассказал, что теперь детей доставляют в лагерь организованными группами. Он заявил, что поручит авиакомпании «Ямал» подстроить рейсы под смены в следующем году.