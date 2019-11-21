Школьникам в Уфе пришлось переобуваться на улице в мороз

СМИ: якутские врачи растерялись после требования каждое утро исполнять гимн РФ Подробнее

В образовательном учреждении утром постоянно толкаются школьники, им не хватает места. Это случается из-за того, что вестибюль не рассчитан на большое количество людей. Дети переобуваются на маленьком пятачке, огороженном металлическими ограждениями, которые нельзя подвинуть. Поэтому ученикам, которые пришли позднее, приходится доставать сменку на улице. К таким мерам приходится прибегать, чтобы избежать давки.

Родители недоумевают, почему руководство гимназии не расширяет входную зону, хотя это возможно. Однако другие обвиняют в создании толкучки именно родителей, отметила радиостанция «Говорит Москва». Они не понимают, откуда возьмется место, если на одного ребенка приходится три встречающих.

Кроме того, взрослые не довольны школьными турникетами. Конструкция переворачивается настолько туго, что на бедрах образуются синяки.