Школьникам в Петербурге раздавали хлеб на соревнованиях. Но это оказался не приз

Компании Fazer пришлось оправдываться за то, что хлеб ее марки раздавали петербургским школьникам. Она опровергла сообщения о том, что продукцию дарили за участие в спортивном соревновании. Это была промоакция.

«Хлеб никогда не являлся призом за победу или участие. На мероприятиях проводится промораздача фирменной продукции, которую участники могут забрать домой», — заявили представители фирмы радиостанции «Говорит Москва».

В компании напомнили, что хлеб — важная часть сбалансированного питания, а также важная составляющая здорового образа жизни. Поэтому промо продукта не противоречит идее мероприятия. Fazer отметила, что уже несколько лет оказывает финансовую поддержку Федерации спортивного ориентирования. С помощью переданных средств проведено более 40 стартов в разных школах Петербурга.

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал фото с соревнований по спортивному ориентированию. На снимках девочку запечатлели со значком и пакетом черного хлеба. По данным канала, соревнования организовал комитет по образованию Санкт-Петербурга. Между тем в Федерации спортивного ориентирования заявили, что не видят проблем с призами.