Школьникам в Москве разрешили остаться дома при температуре от -25

«Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до –25 градусов Цельсия», — цитирует пресс-службу «Газета.ru».

В профильном департаменте добавили, что при температуре минус 26-28 градусов ученики средних классов могут остаться дома, а старшеклассники — при минус 31 и ниже.