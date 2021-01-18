Школьникам в Москве разрешили остаться дома при температуре от -25
Учащиеся московских школ и дошкольных групп могут не ходить на занятия при температуре от -25 градусов и ниже. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
«Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до –25 градусов Цельсия», — цитирует пресс-службу «Газета.ru».
В профильном департаменте добавили, что при температуре минус 26-28 градусов ученики средних классов могут остаться дома, а старшеклассники — при минус 31 и ниже.