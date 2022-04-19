Школьникам придется сдавать телефоны перед входом в класс

Минпросвещения планирует в мае направить в российские регионы список различных рекомендаций. В том числе речь идет об использовании мобильных телефонов в школах. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, на совещаниях в августе обсудят эти рекомендации, а с 1 сентября учебные заведения сами решат, пользоваться ли этими советами.

«В том числе в этих рекомендациях есть вопрос, связанный с мобильными телефонам. Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс», — сказал Кравцов на I Всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы. Его процитировал ТАСС.

Он добавил, что использовать телефон можно будет в случае, если он необходим во время занятия. Также министр сообщил, что с 1 сентября в российских школах каждую неделю начнут исполнять гимн России.