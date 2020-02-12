Школьникам Петербурга предложили поиграть в блокаду за 8 тысяч рублей

Восемь тысяч рублей — во столько оценили организаторы входной билет на школьную ролевую игру в блокаду Ленинграда. По замыслу организаторов, мероприятие должно воспитать патриотизм.

Игру предложил «Креативный родительский комитет». По условиям каждая команда — это отдельная семья из трех поколений. Задача — выжить.

Игра разделена на несколько этапов. Это бомбоубежище, распределение обязанностей, распределение продовольствия, спасение города, письмо с фронта и прорыв блокады.

«Ведущий — военный реконструктор, настоящий знаток истории. Он не только отвечает за ход игры, серьезный настрой и достоверность информации… Прямо в классе дети увидят и подержат в руках подлинные предметы амуниции, макеты вооружения, предметы быта времен Великой Отечественной», — указано в описании игры.

Занятие в игровой форме организаторы готовы предложить школьникам 2-5-х классов. По словам организаторов, это совершенно новый формат занятия. Купить игру «под ключ» можно за восемь тысяч рублей.