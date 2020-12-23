Школьникам Норильска из-за сильных морозов разрешили не ходить на занятия

Власти Норильска разрешили детям не ходить в школу. Ведь в городе где ожидаются морозы до -48 градусов.

«По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся первой смены <…> с первого по 11 классы», — заявили в мэрии. Также не посещать занятия можно ученикам из Дудинки.

Еще в прошедший вторник Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило, что 23–25 декабря в северных районах Красноярского края будут сильные морозы. На юге Таймырского муниципального района градусник опустится до отметок -45…-50 градусов, на севере Туруханского района и в Эвенкии — до -55 градусов.

По данным на 08:00 (04:00 по мск) в Норильске -40… -42 градуса. В течение 23 декабря температура воздуха там будет держаться на отметке -43…-48 градусов.

В северных районах региона — Таймырском, Туруханском, Эвенкийском и находящемся на полуострове Таймыр Норильске численность населения — примерно 240 тысяч человек. Об этом написал ТАСС.