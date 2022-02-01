Школьникам на Камчатке в столовой подали хлеб с плесенью. Фото

Детей во время обеда в школьной столовой в Петропавловске-Камчатском ждал неприятный сюрприз. Как сообщил Telegram-канал «Подъем», им подали хлеб с плесенью.

Пресс-служба городской мэрии заявила, что хлеб в школу приехал в хорошем состоянии, во время его приемки работники пищеблока нареканий по качеству не высказали.

Батоны тщательно проверялись, на них не было следов плесени. От школьников нареканий тоже не поступало.

«Факт наличия плесени на нескольких кусочках батона установить не представляется возможным ввиду истечения срока хранения продукта и его списания», — заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге учеников двух школ кормили просроченной едой.

Отсутствовал отбор суточной пробы и допускалось использование продукции с истекшим сроком годности. Кроме того, в ходе проверки обнаружили остатки пищи.