Общество 22 декабря 2022, 16:57 Школьникам Хабаровска разрешили не посещать учебные заведения из-за плохой погоды

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Ухудшение погоды и сильный шторм пришли в Хабаровский край. Ученикам среднеобразовательных школ разрешили на ходить на учебу из-за циклона, сообщил сайт ОТР.

Отмечается, что свободное посещение школ по личному усмотрению вводится в Хабаровске со следующего дня. Сейчас регион накрыл мощный циклон с сильными порывами ветра до 28 метров в секунду.

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Отмечается, что из-за неблагоприятной погоды в крае нарушено авиасообщение.

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