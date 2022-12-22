22 декабря 2022, 16:57
Школьникам Хабаровска разрешили не посещать учебные заведения из-за плохой погоды
Ухудшение погоды и сильный шторм пришли в Хабаровский край. Ученикам среднеобразовательных школ разрешили на ходить на учебу из-за циклона, сообщил сайт ОТР.
Отмечается, что свободное посещение школ по личному усмотрению вводится в Хабаровске со следующего дня. Сейчас регион накрыл мощный циклон с сильными порывами ветра до 28 метров в секунду.
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Отмечается, что из-за неблагоприятной погоды в крае нарушено авиасообщение.
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