Школьникам Башкирии дали заплесневелые сырки

В республике проверили партию школьного питания и обнаружили 55 заплесневелых сырков. Спустя некоторое время поставщик доставил вафли на замену испорченным творожным десертам.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что намерен бороться с недобросовестными поставщиками, которые привозят в школы некачественное питание. Ранее уже поступали жалобы на подобные ситуации.

Ученики из Кумертау получили запрещенные шоколадные батончики и печенье. В Уфимском и Кушнаревском районе школьников кормили бразильским мясом с содержанием коллагенового белка.