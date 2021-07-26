Школьника, вступившегося за деда, наградили медалью

Школьник Костя Калинин из Улан-Удэ получил медаль от Следственного комитета России за доблесть и отвагу. Мальчик заступился за деда перед компанией пьяных мужчин, рассказал сайт kp.ru.

Случай произошел 17 апреля 2021 года. К дедушке в комнату нагрянули четыре пьяных соседа и требовали от него деньги на алкоголь. Костя заступился за родственника, за что получил черепно-мозговую травму и перелом ребра.

В пьяной компании было несколько мужчин в возрасте 30 лет. Позже всех их задержали и отправили под стражу. Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело за разбой по предварительному сговору.

Мама 12-летнего мальчика рассказала, что ее сын чувствует себя гораздо лучше, но потребуется психологическое восстановление. Ребенок до сих пор посещает сеансы психолога. Мальчик закончил учебный год на домашнем обучении.

Еще в апреле глава СК России Александр Бастрыкин дал распоряжение наградить смельчака за отважный поступок. Тогда же весной, когда следователи навещали Костю в больнице, они предложили ему стать кадетом.