Школьника наградили за спасение тонувшей одноклассницы
Школьника по имени Леша наградили в Совете Федерации за спасение одноклассницы, которая едва не утонула в водоеме. Об этом сообщил сайт «Царьград».
«Летом я пошел купаться на котлован. Увидел, как девчонки купаются, и что-то там все неладно. Барахтались они», — рассказал Леша.
По его словам, он прыгнул в водоем и вытащил одну девочку. После чего увидел, что второй уже на поверхности нет.
«Один раз нырнул и нашел сразу. Потом я ее до берега донес и… Откачивал, откачивал. Потом откачал», — поделился, немного стесняясь, мальчик.
О случившемся он не стал говорить матери, чтобы та не беспокоилась. Ведь у самого Леши есть три сестры, за которыми он помогает присматривать.