Школьника наградили за спасение тонувшей одноклассницы

«Летом я пошел купаться на котлован. Увидел, как девчонки купаются, и что-то там все неладно. Барахтались они», — рассказал Леша.

По его словам, он прыгнул в водоем и вытащил одну девочку. После чего увидел, что второй уже на поверхности нет.

«Один раз нырнул и нашел сразу. Потом я ее до берега донес и… Откачивал, откачивал. Потом откачал», — поделился, немного стесняясь, мальчик.

О случившемся он не стал говорить матери, чтобы та не беспокоилась. Ведь у самого Леши есть три сестры, за которыми он помогает присматривать.