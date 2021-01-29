Школьника госпитализировали после драки с одноклассником в Москве

Ученик избил своего 11-летнего одноклассника возле одной из московских школ. После этого пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Издание уточнило, что ребенка госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии. Там сообщили, что 11-летний мальчик пострадал во время драки со своим одноклассником — тот напал на него возле одной из московских школ. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Источник отметил, что правоохранители начали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Директор школы № 518 Ольга Гончарова рассказала агентству, что врачи оценивают состояние мальчика как хорошее, диагноз «травма головы» не подтвердился.

«28 января по дороге домой между тремя пятиклассниками произошел конфликт, в результате которого один ударил другого. Позже мальчик рассказал маме о случившемся, и она отвезла ребенка в больницу для дополнительного осмотра. Диагнозы „травма головы“ и „сотрясение мозга“ у него не подтвердились», — сказала она.

Директор добавила, что школьная администрация находится на связи с мамой пострадавшего мальчика. У родителей нет никаких претензий к школе. Планируется, что ученик вернется в образовательное учреждение после выходных. Гончарова добавила, что с одноклассниками ребенка уже провели профилактическую беседу, сейчас с ними работает социальный педагог.

«Газета.ru» отметила, что в Бурятии школьники попытались в шутку продать одноклассника через интернет. Они разместили объявление о продаже ребенка на одной из онлайн-платформ. Ему назначили цену в 10 рублей.