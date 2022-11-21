Общество 21 ноября 2022, 16:25 Школьник заметил таракана в школьной столовой в Нижнем Тагиле

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В МБОУ СОШ № 81 Нижнего Тагила один из учащихся увидел таракана на информационном стенде в столовой. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Придя домой, мальчик рассказал о случившемся родителям. Для подтверждения своих слов он сделал фотографию с насекомым.

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На ситуацию отреагировали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Местные жители поразмышляли, вмешается в ситуацию Роспотребнадзор или нет.

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