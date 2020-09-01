Школьник вышел на улицу в костюме медведя с просьбой спасти жизнь брата

Школьник из Санкт-Петербурга вышел на улицу в костюме медведя и стал раздавать прохожим листовки с просьбой спасти жизнь младшего брата.

Семья Матвея Куликовского четыре месяца назад узнала, что у ребенка спинальная мышечная атрофия самого агрессивного типа. При таком заболевании ослабевают все мышцы в организме, дети не могут сами двигать руками и ногами. Позже пропадает способность самостоятельно глотать и дышать, информирует Life.

Спасти восьмимесячного мальчика можно лишь с помощью препарата, который стоит 160 миллионов рублей. Ввести лекарство нужно, пока Матвею не исполнилось два года. Родители ребенка не располагают такими средствами, поэтому решили обратиться к жителям и гостям города, раздавая листовки с информацией о малыше и его диагнозе. В настоящий момент семье малыша удалось накопить лишь четыре миллиона рублей.