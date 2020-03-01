Школьник умер во время футбольного матча в Тамбовской области

Девятиклассник умер во время соревнований по мини-футболу в Большекуликовской школе в Тамбовской области. Следователи начали проверку.

О смерти мальчика сообщил сайт «Вести Тамбов». По информации издания, ребенку стало плохо во время районных соревнований.

В первом тайме мальчику оказали первую помощь и вызвали скорую, но он умер до приезда медиков. По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.

По словам родных и близких, у подростка не было проблем со здоровьем. Он занимался в спортивных секциях.

На соревнованиях присутствовали два медицинских работника: школьная медсестра и врач ФАПа. Они попытались оказать мальчику первую помощь, передает «ВТамбове».

Тамбовское управление Следственного комитета объявило о проведении проверки.