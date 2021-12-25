Школьник-самоучка занял пост старшего разработчика в крупной российской компании

Пост старшего разработчика в онлайн-магазине «Утконос» занял 16-летний уроженец Томска. Молодой человек изучал языки программирования самостоятельно и первую программу разработал в 16 лет. Историю его карьеры рассказало издание CNews.

Увлечение программированием пришло к молодому человеку еще в детстве. Знания он получал на интернет-форумах и в информации, которая была в открытом доступе. Свое первое приложение для смартфонов на Android он представил на конкурсе молодежных стартапов в 13 лет. Со своей программой он вошел в тройку призеров.

Спустя год юноша устроился на работу в томскую компанию на должность разработчика. Но его не устроило то, что оформление было неофициальным, а задачи скучными. Проработал он там всего полгода и начал искать новое место работы.

Но в компаниях «Яндекс», Сбербанк и Mail.ru Group юным талантом не заинтересовались из-за отсутствия подтвержденного опыта работы.

После девятого класса молодой человек пошел учиться в колледж, а параллельно устроился в «Утконос». В компании подтвердили, что у них действительно числится такой сотрудник, но работает он на удаленке.

«Когда я пришел в „Утконос“, тимлид уже понял, что из меня можно хоть что-то получить. У меня были технические знания, которые позволяли пройти в компанию. Многие были настроены скептически, но я начал адекватно работать», — рассказал молодой человек журналистам.

При этом он отметил, что старается не сообщать коллегам о своем возрасте, опасаясь предвзятого отношения.

Отец старшего разработчика полностью поддерживает желание сына получать знания по открытым источникам. По его словам, обучение в институте — это пустая трата времени. Отрасль слишком быстро меняется, так что заниматься конкретным делом намного эффективнее.