Школьник с переломанным «из-за брекетов» позвоночником мог выдумать нападение, чтобы мама не ругала

12-летний школьник из Новосибирска, которого нашли на улице с переломом позвоночника, мог выдумать нападение. На камерах видно, что он действительно говорит с несколькими сверстниками, однако никакой драки между ребятами не было.

12-летний мальчик рассказал маме, что его избили шестеро подростков. Причиной стал отказ пострадавшего снять брекеты с зубов. В новосибирском управлении СК рассказали, что врачи диагностировали у школьника перелом позвоночника в трех местах.

Следователи начали проверку случившегося и подняли съемки камер видеонаблюдения на домах по улице Широкой — там прохожие нашли лежащего на земле мальчика. На кадрах видно, что пострадавший подошел к нескольким ребятам и поговорил с ним, а затем мирно ушел — никакой драки не было. На следующей записи видно, что школьник продолжил идти прямо, а остальные подростки ушли в другую сторону. Другая камера показала, что в какой-то момент мальчик начал прихрамывать и упал — рядом с ним никого не было.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник рассказал о версии следователей: они предположили, что мальчик выдумал нападение. Позвоночник он мог сломать во время катания с горки, но испугался говорить про это родителям, чтобы его не наказали за опасные развлечения.