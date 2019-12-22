Школьник рассказал подробности борьбы с сотрудниками МВД

Один из школьников, который активнее остальных участвовал в «учениях» МВД Татарстана, рассказал «360», как именно все происходило. Он также описал незначительные травмы, которые получил после этого.

Он рассказал, что сперва все девятиклассники просто толкались с сотрудниками МВД, которые прикрывались щитами. Школьник отметил, что одного подростка случайно ударили дубинкой во время этого. Затем правоохранители сказали ребятам «быть потише» — после этого они стали толкаться не так активно.

«На третий раз у нас произошел этот инцидент — мы толкаемся, раздвигаются щиты, меня захватывают и кидают через бедро лицом в снег. Меня только одного взяли, кинули через бедро, свернули руку и кинули лицом в снег. У меня уже ничего не болит, но просто это неприятно было. Там еще потом рассказали, что нас просто нас должны были увести, но они взяли нас и положили на землю», — рассказал подросток.

У меня шишка на голове осталась, содранные руки чуть-чуть и ссадина на коленке. У моего друга порезанные руки, от щитов, наверное. На голове шишка когда об щит ударился Школьник.

Он также описал «360» незначительные травмы, которые получил после «учений».

Девятиклассник отметил, что вел себя активнее своих одноклассников, и «всегда был в первых рядах».

Ранее в распоряжении «360» оказались видео с «учений». Кадры снимали другие ученики этой школы, которые наблюдали за происходящим через окно. Они смеялись над ребятами, которые «нападали» на сотрудников МВД, и называли происходящее «шоу». Сами участники также не выказывали негативных эмоций. На кадрах видно, как ученик встает после того, как его завалили на снег, смеется и победно вскидывает руки вверх.