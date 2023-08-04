Общество 04 августа 2023, 15:49 Школьник рассказал на Rutube-шоу «Лига героев», как спас из воды маленького ребенка Спасший из воды ребенка 12-летний Ярослав Демин стал участником Rutube-шоу «Лига героев»

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Видеохостинг Rutube сообщил о запуске нового проекта под названием «Лига героев». Его ведущей стала блогер Лилия Абрамова (Татарка ФМ). Герой первого эпизода — 12-летний Ярослав Демин, который рискнул собственной жизнью для спасения маленького ребенка.

Пилотный выпуск выйдет в рамках марафона премьер «Каждый день — новое шоу». Ярослав не только отважный, но и скромный мальчик. Он не любит говорить о своих подвигах.

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Демин также отогнал опасную собаку от соседки, вытащил ее дочку из пруда, когда та запуталась в тине. Когда вырастет, мальчик хочет стать спасателем МЧС.

Организаторы проекта специально для него подготовили настоящие испытания в пожарной части. Под руководством опытного инструктора он научился надевать обмундирование в сжатые сроки и тушить пожар. Также школьник на автоподъемнике поднялся на самый верх части.