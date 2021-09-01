Школьник прославился благодаря знанию истории Семилетней и Северной войн. Вот чем они отличаются

В первый день начала учебного года президент РФ Владимир Путин принял участие в открытом уроке по истории в детском центре «Океан». Один из школьников поправил главу государства, когда тот по ошибке назвал Северную войну Семилетней. Разбираемся, чем отличаются эти военные конфликты и как в них участвовала Россия.

Северная война длилась с 1700 по 1721 год. Ее вела Россия вместе со своими союзниками против Швеции за господство на Балтийском море. Она началась зимой 1700 года, когда датчане вторглись в Гольштейн-Готторп, а польско-саксонские войска — в Лифляндию.

В июле 1700 года Петр I объявил шведам войну и в конце августа осадил Нарву. Но в ноябре ноября Карл XII нанес поражение русской армии, несмотря на ее трехкратное численное превосходство.

После этого Россия развернула наступление на Балтийском побережье. В октябре 1702 года был взят Нотебург (Шлиссельбург), а в апреле 1703 года — Ниеншанц в устье Невы. Там в в мае был заложен Санкт-Петербург. Затем были захвачены Копорье, Ямбург, Дерпт (Тарту) и Нарва. Так Петр прорубил окно в Европу. Но война продолжалась еще 17 лет.

Мирный договор со Швецией был заключен в Финляндии 30 августа (10 сентября) 1721 года. Шведы уступали России Прибалтику и юго-западную Карелию. Россия также решила одну из своих главных задач, получив выход к Балтийскому морю.

Семилетняя война

Семилетняя война длилась с 1756 по 1763 год. В ней приняли участие все европейские великие державы того времени, а также большинство средних и мелких государств Европы.

Конфликтом был охвачен практически весь земной шар. Боевые действия велись в Индии, Северной Америке, Европе. С одной стороны в войне принимала участие коалиция, в которую вошли Россия, Австрия, Франция и ряд германских княжеств. С другой стороны — Великобритания и Пруссия.

России удалось захватила восточную Пруссию, но после смерти Елизаветы новый император Петр III заключил мир с Фридрихом II и вернул захваченные территории. Франция в итоге потеряла почти все свои колонии в Индии и Северной Америке. В выигрыше оказалась Пруссия, превратившая в одну из крупных европейских держав. Расширила свою колониальную империю и Великобритания.