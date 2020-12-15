Школьник погиб после игры в футбол в Самарской области

Мальчик из Чапаевска умер после игры в футбол на школьном уроке. Об этом сообщили в прокуратуре по Самарской области.

В пятницу, 11 декабря, девятилетнего мальчика госпитализировали после школьного урока. На физкультуре они играли в футбол, когда ему случайно попали мячом в голову, рассказал «360» источник. От удара школьник упал и ударился головой о скамейку. Школьный учитель отправил ребенка домой, где через несколько часов ему стало хуже.

«Ребенок был госпитализирован в больницу после травмы полученной во время игры в футбол. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался», — рассказали в прокуратуре.

Как рассказал источник «360», у мальчика обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

Ход доследственной проверки взял на контроль прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. В прокуратуре отметили, что пока делать какие-то выводы рано, после проверки в учебном заведении на соблюдение законодательства при организации образовательного процесса, будет дана оценка действиям ответственных лиц.