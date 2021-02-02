Школьник облил одноклассницу химической жидкостью и поджег

Школьник в Самаре облил одноклассницу химической жидкостью и поджег. На такой поступок его толкнула обида за то, что девочка не помогла ему со сдачей домашнего задания.

По данным издания «Сова», 12-летний школьник не сделал домашнее задание по английскому языку, но именно его на уроке опросили. Мальчику надо было прочитать наизусть диалог. Поскольку школьник его не выучил, то он хотел подсмотреть текст в учебнике одноклассницы, но та закрыла книгу.

Подростка такой шаг со стороны одноклассницы обидел, и он решил ей отомстить: после уроков он дождался девочку на улице, подбежал к ней сзади, облил капюшон химической жидкостью и поджег спичками.

Подругам девочки и прохожим удалось быстро потушить огонь. Мать потерпевшей рассказала, что девочка чувствует себя нормальное, но после произошедшего боится находиться одна и ушла на больничный, чтобы побыть дома.

В Златоусте Челябинской области дорожные рабочие встретили ночью ребенка, который рассказал, что идет в школу. Один из сотрудников отвел мальчика домой, другой снял происшествие на видео. По словам автора ролика, его напарник довел мальчика до квартиры. Он убедился, что родители трезвые и передал им школьника. Родители мальчика рассказали рабочему, что у них сбились часы.