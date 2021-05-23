Школьник, назвавший Кадырова «шайтаном», удалился из соцсетей

Пользователь TikTok, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, публично извинился и удалил аккаунт в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал MDK.

«Два дня назад ради привлечения подписчиков я позволил себе оскорбления в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Я сразу пожалел о своем поступке, но видео, к сожалению, уже распространилось. Я хочу принести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым», — сказал молодой человек.

Он назвал Кадырова настоящим мужчиной и лидером своего народа. Пользователь TikTok очень сожалеет о своем поступке.

«Я и есть самый настоящий шайтан и лох. Простите меня, пожалуйста, Рамзан Ахматович», — добавил молодой человек.

Ранее Кадыров пообещал найти и уничтожить комментатора, который назвал его шайтаном. Он заявил, что автор того поста перестанет спать ночами. «Посмотрим, кто из нас шайтан», — сказал глава Чечни.

После этого в Instagram запустили флешмоб #КадыровШайтан в поддержку 15-летнего школьника, которого Кадыров пообещал найти. Родственники юноши извинились за его поведение.