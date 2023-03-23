Общество 23 марта 2023, 15:30 Школьник из Ростовской области ради одноклассницы обменял PS5 на наклейки Школьник обменял PS5 на наклейки, чтобы загладить вину перед одноклассницей под Ростовом Telegram-канал «Новости Москвы»

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Пятиклассник из Ростовской области ради девочки обменял свою игровую приставку Sony PlayStation 5 на тысячи «стикерсов» из магазина «Магнит». О романтичной истории сообщили в Telegram-канале «Новости Москвы».

Школьник испортил коллекционную наклейку одноклассницы. Ради прощения мальчик запустил интернет-аукцион, чтобы найти редкий «стикерс». Подросток опубликовал в Сети объявление об обмене своей игровой приставки PS5 на тысячи наклеек.

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«Мне надо несколько тысяч [наклеек]», — отметил школьник.

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Он описал конкретные характеристики этих наклеек и отметил, что лично посмотрит и посчитает их.

«PS5 в отличном состоянии, ничего не греется и не шумит. Играл очень аккуратно и недолго, чтобы не перегрелась», — написал подросток.

В итоге мальчик все же получил необходимое количество наклеек. На кирпичной стене неподалеку от школы он собрал инсталляцию: в нарисованном сердце, которое получилось из рук двух персонажей, он налепил "стикерсы". Как сообщили на канале, своим поступком он «растопил сердце» одноклассницы.