23 марта 2023, 15:30
Школьник из Ростовской области ради одноклассницы обменял PS5 на наклейки
Школьник обменял PS5 на наклейки, чтобы загладить вину перед одноклассницей под Ростовом
Пятиклассник из Ростовской области ради девочки обменял свою игровую приставку Sony PlayStation 5 на тысячи «стикерсов» из магазина «Магнит». О романтичной истории сообщили в Telegram-канале «Новости Москвы».
Школьник испортил коллекционную наклейку одноклассницы. Ради прощения мальчик запустил интернет-аукцион, чтобы найти редкий «стикерс». Подросток опубликовал в Сети объявление об обмене своей игровой приставки PS5 на тысячи наклеек.
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«Мне надо несколько тысяч [наклеек]», — отметил школьник.
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Он описал конкретные характеристики этих наклеек и отметил, что лично посмотрит и посчитает их.
«PS5 в отличном состоянии, ничего не греется и не шумит. Играл очень аккуратно и недолго, чтобы не перегрелась», — написал подросток.
В итоге мальчик все же получил необходимое количество наклеек. На кирпичной стене неподалеку от школы он собрал инсталляцию: в нарисованном сердце, которое получилось из рук двух персонажей, он налепил "стикерсы". Как сообщили на канале, своим поступком он «растопил сердце» одноклассницы.
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