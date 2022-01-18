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    18 января 2022, 19:29

    Школьник из Петербурга стал автором игрушки для IKEA

    Продажи мягкой игрушки по рисунку школьника из Петербурга начались в магазинах IKEA

    Анатолий Минкин

    Мягкую игрушку в виде собаки-русалки начали продавать в магазинах IKEA. Автором необычного животного стал девятилетний школьник из Санкт-Петербурга. Игрушку создали на основе его рисунка.

    Школьник из Петербурга стал автором игрушки для IKEA

    Шведский ретейлер ежегодно проводит благотворительную акцию. Дети со всего мира присылают свои рисунки на конкурс «Давай играть», из которых выбирают победителей и делают лимитированную серию игрушек. Полученные от продажи деньги IKEA отправляет на развитие социальных проектов.

    В этом году одним из пяти победителей стал школьник из Санкт-Петербурга, который придумал сине-оранжевую собаку-русалку в фиолетовой шляпе.

    «Моя собака-русалка живет в море и помогает людям и животным, попавшим в беду. Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить», — так прокомментировал автор свою задумку.

    В этом году на конкурс прислали 66 тысяч рисунков, которые сделали дети от семи до 10 лет. Остальными победителями стали синяя полосатая кошка от девочки из Литвы, птица с высунутым языком, придуманная американским школьником, пара из двух бутербродов за авторством девятилетнего канадца и яичница от девочки из Польши.