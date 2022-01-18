Школьник из Петербурга стал автором игрушки для IKEA

Мягкую игрушку в виде собаки-русалки начали продавать в магазинах IKEA. Автором необычного животного стал девятилетний школьник из Санкт-Петербурга. Игрушку создали на основе его рисунка.

Шведский ретейлер ежегодно проводит благотворительную акцию. Дети со всего мира присылают свои рисунки на конкурс «Давай играть», из которых выбирают победителей и делают лимитированную серию игрушек. Полученные от продажи деньги IKEA отправляет на развитие социальных проектов.

В этом году одним из пяти победителей стал школьник из Санкт-Петербурга, который придумал сине-оранжевую собаку-русалку в фиолетовой шляпе.

«Моя собака-русалка живет в море и помогает людям и животным, попавшим в беду. Я люблю море и верю, что такое существо вполне может там жить», — так прокомментировал автор свою задумку.

В этом году на конкурс прислали 66 тысяч рисунков, которые сделали дети от семи до 10 лет. Остальными победителями стали синяя полосатая кошка от девочки из Литвы, птица с высунутым языком, придуманная американским школьником, пара из двух бутербродов за авторством девятилетнего канадца и яичница от девочки из Польши.