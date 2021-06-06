Школьник из Нижнего Тагила написал автобиографию в 17 лет и установил мировой рекорд

Нижнетагильский школьник Антон К. издал книгу «Самозанятый ребенок», в которой рассказал о своих способах заработка в интернете. Таким образом он установил мировой рекорд, став первым, кто написал автобиографию в 17 лет, сообщила «Российская газета».

Старшеклассник перепробовал разные способы удаленного заработка и решил поделиться своим опытом со сверстниками, а также родителями, которым сложно трудоустроить детей.

Антон в своей книге рассказал, что объявления из соцсетей принесли ему одни лишь убытки: наниматели просили сделать взнос, а потом исчезали. Школьник отметил, что ему не стыдно говорить, как его обманывали, потому что он извлек из этого полезный опыт. А свой первый доллар он заработал, выполняя задания на фрилансе.

Свою автобиографию Антон писал два года. Сначала книга была больше похожа на дневник, но потом он начал дополнять ее советами. Родители не знали, чем занимался их ребенок. Незаметно от них он начал осваивать профессию разработчика, стал самозанятым и открыл собственную веб-студию.

Летом Антон собирается выпустить вторую книгу «Как заработать, если ты еще школьник».

В ФНС ранее сообщили, что в России зарегистрировано более 30 тысяч самозанятых подростков.