Школьник из Москвы пожаловался на мать, которая запрещает ему есть колбасу

В Москве девятиклассник пожаловался своему отцу на то, что мать не разрешает ему есть колбасу с хлебом. Он отправил отцу сообщение со словами «я очень голоден, хочу кушать». Мужчина обратился в полицию. Об этом написал Life.

Родители ребенка находятся в разводе. Когда отцу пришло сообщение от сына, он отдыхал в Сочи. Мужчину очень встревожили слова ребенка, и он решил обратиться в полицию.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции увидели совершенно здорового ребенка. Его мать также выглядело хорошо. Школьник рассказал стражам порядка, что его мать запрещает ему есть вредную пищу, в том числе колбасу с кетчупом.

Сотрудники полиции зафиксировали ситуацию. Сейчас идет проверка.