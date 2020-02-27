Школьник из Королева чтит память прадеда. Он записал о нем ролик и без ошибок ответил на вопросы губернатора

Шестиклассник из Королева записал ролик о своем прапрадеде, который участвовал в Великой Отечественной войне. Об этом школьник рассказал в прямом эфире с губернатором Московской области. Андрей Воробьев устроил шестикласснику экзамен по истории войны, Максим Павлов ответил на все вопросы без запинки.

Королевский школьник приехал со своей семьей в Московскую губернскую библиотеку. В ней, как и в большинстве библиотек Подмосковья, оборудовано место для сьемки в рамках акции #прогероя. Каждый может прийти и записать короткий рассказ о своем герое. Героем мальчика оказался его прапрадедушка. Он изучил его биографию досконально. Губернатор решил проверить общие знания школьника о войне.

Подросток уверенно ответил и кто такая Зоя Космодемьянская, когда было снятие блокады и даже назвал дату контрнаступления советских войск. После эфира школьнику предложили выбрать подарок за успешное прохождение незапланированного экзамена. Шестиклассник попросил подарить ему большую энциклопедию о Великой Отечественной войне.

Ролики участников акции #прогероя будут транслировать на фасадах зданий и в парках Подмосковья. После открытия нового музейного комплекса «Зоя» в Петрищево трансляции добавят и на его панорамные экраны. Про своих героев к этому моменту рассказали уже более двух тысяч человек — так что родственник школьника из Королева займет свое место в огромном и бессмертном полку.

Акция #прогероя, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Подмосковье. Любой желающий может записать ролик, в котором расскажет о подвиге своих родных.