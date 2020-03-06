Встреча двух поколений. Школьника из Королева, досконально изучившего историю ВОВ, познакомили с фронтовиком

Школьника из Королева Максима Павлова познакомили с ветераном Владимиром Ерошенко. Ему также вручили энциклопедию о Великой Отечественной войне. Такой подарок ему передал губернатор Андрей Воробьев.

Еще в феврале, в прямом эфире, без подготовки Максим ответил на все вопросы Воробьева и доказал, что досконально изучил историю Великой Отечественной. В прямой эфир 12-летний школьник попал, как участник акции #ПроГероя. Он рассказал о своем героическом родственнике, погибшем еще в начале войны.

Источник фото: телеканал «360»

У Максима не осталось в живых близких, которые бы своими глазами видели события того времени. А общение с ветеранами в школе, как правило, ограничено по времени. Поэтому телеканал «360» организовал для школьника встречу с фронтовиком. Что из этого получилось — смотрите в сюжете.