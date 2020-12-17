Школьник из Ханты-Мансийска случайно поджег елку в центре города. Видео

Школьник из Ханты-Мансийска случайно поджег новогоднюю искусственную елку возле магазина. Об этом рассказали «360» в администрации города.

Юный поджигатель попал в объектив камеры наблюдения, поэтому найти его для правоохранительных органов не составило труда. Связались с его родителями и полностью восстановили картину произошедшего.

«Выяснилось, что поджог был случайный: ребенок нашел зажигалку и решил проверить, работает ли она. Устройство дало искру, от которой елка загорелась спустя несколько минут, когда мальчик уже отошел от нее», — рассказали в администрации.

С родителями и школьником поговорили об опасности обращения с огнем. Мальчик пообещал больше не играть с огнем и никогда не совершать плохих поступков.

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, на котором мальчик на несколько секунд остановился возле елки, после того, как он отошел, дерево вспыхнуло и очень быстро сгорело. От новогоднего символа остался только каркас.