Школьник из Балашихи устроил интеллектуальную дуэль Емельяненко и Кокляеву

Противостояние между бойцом ММА Александром Емельяненко и чемпионом по силовому экстриму Михаилом Кокляевым началось еще весной. Тогда последний выложил в Stories Instagram видео, в котором заявил, что Емельяненко развеял миф о том, что качки — тупые, теперь тупые не только качки.

Для того, чтобы выяснить кто из спортсменов умнее к ним пригласили четвероклассника-вундеркинда из Балашихи Альберта. Мальчик подготовил пять одинаковых вопросов из школьной программы, которые задал обоим спортсменам.

Первым отвечал Александр Емельяненко.

Источник фото: телеканал «360»

Первый вопрос о том, какая река в России самая длинная он провалил и не смог назвать Лену. Зато вспомнил, что поэму «Медный всадник» написал Пушкин, объяснил как найти периметр прямоугольника и точно назвал имя и отчество поэта Лермонтова.

С последним вопросом Александр Емельяненко провалился. Он признался, что не помнит год, когда князь Владимир крестил Русь. «Три вопроса из пяти. Твердая тройка. В школе также учился», — ответил Александр Емельяненко.

Эти же пять вопросов Альберт задал Михаилу Кокляеву. На удивление спортсмен ответил только на один вопрос. Он точно знал, что князь Владимир крестил Русь в 988 году.

Источник фото: телеканал «360»

«Это было в учебнике за пятый класс. И на задней странице учебника были все даты. И точно помню, что 988 год», — поделился Михаил Кокляев.

Своим вердиктом организатор интеллектуальной дуэли признал победителем Александра Емельяненко. Однако это вовсе не конец битвы спортсменов. Емельяненко и Кокляев проведут боксерский поединок. Их встреча запланирована на 29 ноября.